Умер под землей: на Днепропетровщине произошло жуткое ЧП. Фото 18+

В селе Широкая Дача Днепропетровской области 24 февраля двух мужчин засыпало во время проведения земельных работ.

Один из них погиб на месте, а второму удалось выжить, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жуткое ЧП с мужчинами

Как стало известно, земельные работы проводились в яме глубиной три метра. В это время там находились двое мужчин.

Жуткое ЧП с мужчинами "Первый городской"

Из-за обвала один из них оказался погребенным заживо, а второму удалось выбраться.

По предварительным данным, у пострадавшего повреждена нога, но от госпитализации мужчина отказался.

Жуткое ЧП с мужчинами "Первый городской"

Жуткое ЧП с мужчинами "Первый городской"

На месте происшествия работают спасатели и пытаются достать из-под земли тело погибшего.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Жуткое ЧП с мужчинами "Первый городской"

Жуткое ЧП с мужчинами "Первый городской"

Жуткое ЧП с мужчинами "Первый городской"

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