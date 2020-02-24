Умер под землей: на Днепропетровщине произошло жуткое ЧП. Фото 18+

В селе Широкая Дача Днепропетровской области 24 февраля двух мужчин засыпало во время проведения земельных работ.
Один из них погиб на месте, а второму удалось выжить, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Жуткое ЧП с мужчинами
Как стало известно, земельные работы проводились в яме глубиной три метра. В это время там находились двое мужчин.
Жуткое ЧП с мужчинами
"Первый городской"
Из-за обвала один из них оказался погребенным заживо, а второму удалось выбраться.
По предварительным данным, у пострадавшего повреждена нога, но от госпитализации мужчина отказался.
Жуткое ЧП с мужчинами
"Первый городской"
Жуткое ЧП с мужчинами
"Первый городской"
На месте происшествия работают спасатели и пытаются достать из-под земли тело погибшего.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Жуткое ЧП с мужчинами
"Первый городской"
Жуткое ЧП с мужчинами
"Первый городской"
Жуткое ЧП с мужчинами
"Первый городской"
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