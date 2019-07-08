Украли сотни тысяч: в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка

Сегодня утром, 8 июля, в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка и украли 325 тысяч гривень.
Происшествие случилось около четырех часов утра. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.
Банкомат находился в магазине автозапчастей на улице Андрея Сахарова,78А (Самарский район).
Патрульный экипаж остановили сотрудники охранной фирмы "Гуард", которые прибыли в магазин по срабатыванию сигнализации.
В Днепре украли 325 тысяч из банкомата
Информатор
По приезду сотрудников ПриватБанка выяснилось, что на момент взрыва в банкомате находилось 325 тысяч гривень. Кассеты с деньгами в нем не оказалось.
Работники автозаправки, расположенной рядом с местом происшествия, рассказали, что не слышали взрыва и не видели никакого автотранспорта.
Банкомат взорвали в Самарском районе Днепра
Информатор
На асфальте рядом с банкоматом полиция обнаружила характерные следы от колес автомобиля.
Правоохранители занимаются поиском преступников.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца августа владельцы детских банковских карточек Юниора Mastercard могут выиграть 500 000 гривен в захватывающем квесте "Супергерои ПриватБанка".
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