Угрожали пистолетом: под Днепром лжекоммунальщики избили и ограбили мужчину

В городе Каменское Днепропетровской области 13 января 34-летний местный житель подвергся нападению в собственной квартире.

Двое мужчин под видом газовщиков проникли в жилище, где сначала жестоко избили, а затем ограбили доверчивого горожанина. Угрожая пистолетом, злоумышленники завладели деньгами, после чего сбежали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Грабители, одетые в спецодежду, представились мужчине работниками газовой службы, после чего свободно попали в квартиру. В помещении они стали угрожать предметом, похожим на пистолет, избили хозяина и завладели деньгами, после чего скрылись с места преступления.

Под Днепром лжекоммунальщики избили и ограбили мужчину ahtubinsk24.ru

Сейчас правоохранители принимают меры для установления и задержания нападавших.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не пускать в дом незнакомых лиц без предварительной проверки документов.

В Каменском лжекоммунальщики избили и ограбили мужчину Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в 4-й городской больнице вымогали деньги у женщины, у которой подозревали инсульт. После того, как она отказалась давать деньги, у нее забрали теплое одеяло.

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