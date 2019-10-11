Угрожали охраннику оружием: под Днепром неизвестные взорвали банкомат

В селе Николаевка Днепропетровской области в ночь с 10 на 11 октября вооруженная банда ворвалась в здание сельсовета и подорвала банкомат "Креди Агриколь Банка".

Взрыв прогремел около 1:50. Об это сообщает Информатор.

В Днепре неизвестные взорвали банкомат Dengi.ua

Как стало известно, двое злоумышленников, угрожая охраннику оружием, проникли в помещение и с помощью газа вскрыли аппарат. Преступники забрали кассеты с деньгами и скрылись с места преступления.

На данный момент личности грабителей, как и похищенная сумма, неизвестны. На месте происшествия работают правоохранители. Подрывников активно ищут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге задержали мужчину, которому "заказали Зеленского". В ночь на 9 октября нетрезвый мужчина привселюдно рассказывал, что ему "заказали" президента. Местные жители испугались и обратились в полицию.

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