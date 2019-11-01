Угрожали и похитили: в Днепре у мужчины пытались отобрать квартиру

В Днепре полицейские нашли и освободили мужчину, которого похитили, чтобы завладеть его квартирой.
Днепрянина удерживали в плену несколько дней и требовали подписать документы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В Днепре мужчину похитили ради квартиры
svit24.net
Отмечается, что в полицию обратился племянник похищенного.
"Было установлено, что за две недели до похищения к 59-летнему мужчине наведывались неизвестные, угрожали и забрали паспорт. А 29 октября затащили в автомобиль и отвезли в квартиру по ул. Софьи Ковалевской, где удерживали против воли в течение трех дней", – сказано в сообщении пресс-службы.
Похитители обещали отпустить мужчину, если он оформит на них право собственности на свою квартиру на просп. Гагарина, которая находится в состоянии незавершенной приватизации.
Правоохранители установили похитителей и задержали их.
Подозреваемым, двум братьям 20 и 27 лет, грозит наказание по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Продолжается досудебное расследование.
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