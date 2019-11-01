Угрожали и похитили: в Днепре у мужчины пытались отобрать квартиру

В Днепре полицейские нашли и освободили мужчину, которого похитили, чтобы завладеть его квартирой.

Днепрянина удерживали в плену несколько дней и требовали подписать документы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре мужчину похитили ради квартиры svit24.net

Отмечается, что в полицию обратился племянник похищенного.

"Было установлено, что за две недели до похищения к 59-летнему мужчине наведывались неизвестные, угрожали и забрали паспорт. А 29 октября затащили в автомобиль и отвезли в квартиру по ул. Софьи Ковалевской, где удерживали против воли в течение трех дней", – сказано в сообщении пресс-службы.

Похитители обещали отпустить мужчину, если он оформит на них право собственности на свою квартиру на просп. Гагарина, которая находится в состоянии незавершенной приватизации.

Правоохранители установили похитителей и задержали их.

Подозреваемым, двум братьям 20 и 27 лет, грозит наказание по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Продолжается досудебное расследование.

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