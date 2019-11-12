Ударили по голове и унесли деньги: в Днепре произошло дерзкое ограбление на АЗС

В Днепре в ночь с 11 на 12 ноября группа мужчин совершила разбойное нападение на автозаправочную станцию.

Инцидент произошел на улице Каштановой около 23:30. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло дерзкое ограбление на АЗС NikLife

По предварительной информации, нападавших было трое. Мужчины ворвались в будку, где находилась сотрудница заправки, ударили ее по голове и забрали кассу с деньгами. Мобильный телефон женщины, который лежал на столе, также был украден.

Женщине удалось отделаться легким испугом. Предварительно, грабители похитили около десяти тысяч гривень.

Сейчас правоохранители активно ищут причастных к преступлению.

В Днепре произошло дерзкое ограбление на АЗС Информатор

В Днепре произошло дерзкое ограбление на АЗС Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчины устроили публичную драку. Инцидент случился вечером воскресенья на центральной площади города. Впоследствии одного из дебоширов увезла скорая.

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