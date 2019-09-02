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2 сентября • обновлено в 14:16
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Ударилась головой: в Днепре произошло ЧП с девушкой в маршрутке

1.9т Читать материал на украинском

В понедельник, 2 сентября, девушка потеряла сознание и ударилась головой о поручень в переполненной людьми маршрутке в Днепре.

Несчастный случай произошел около 8:00 утра в маршрутке №88, передает "Информатор".

В Днепре девушка потеряла сознание в маршрутке (иллюстрация)

В Днепре девушка потеряла сознание в маршрутке (иллюстрация)

shpalta.media

Сообщается, что в ходе поездки в транспорт зашло слишком много пассажиров.

В итоге в маршрутке были заняты все сидячие места, проход и пространство рядом с водителем.

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При этом вентиляция обеспечивалась только за счет нескольких приоткрытых окон.

Кроме того, из-за сильного трафика маршрутка попала в "тянучку".

В результате этого одной из пассажирок в салоне стало плохо.

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Сообщается, что при этом девушка не упала, поскольку в маршрутке было слишком много людей.

Помощь пострадавшей предложили на улице, когда ей удалось покинуть транспортное средство.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром водитель маршрутки "Новомосковск–Черкасское" отказал в льготном проезде участнику боевых действий, предъявившему удостоверение. Также он нагрубил женщине, которая высказала свое несогласие с его действиями.

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Украина Днепр
Теги
маршрутка транспорт здоровье
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