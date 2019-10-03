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3 октября • обновлено в 07:58
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Ударил по лицу и разбил телефон: в Днепре полицейский жестко задержал женщину. Видео

2.8т Читать материал на украинском

Во время службы в Днепре полицейский ударил женщину по лицу и выбил из ее рук телефон. Он сделал это на просьбу объяснить причину задержания.

Инцидент произошел в одном из магазинов EVA. Вопиющий случай очевидцы сняли на телефон и выложили в сеть (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как видно на видео, двух женщин заподозрили в краже товара, поэтому сотрудники магазина вызвали патрульных. Когда одна из них попросила объяснить мужчину, почему их попросили задержаться, он резко ударил ее по лицу и силой потащил в другую часть помещения.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Днепропетровской области сообщили, что там начали проводить служебное расследование по факту действий сотрудника. Правоохранителя временно отстранили от работы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП. В происшествии пострадали водитель и два пассажира, среди которых была 62-летняя женщина.

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Место
Украина Днепр
Тег
избили полицейские
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да просто от таких ворюжек спасу нету
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