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2 июня • обновлено в 19:19
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Убила, а потом "накормила" хлебом: появилось фото украинки, которая зарубала топором любовника. Фото 18+

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В сети опубликовали фото женщины, которая подозревается в жестоком убийстве мужчины на Днепропетровщине.

Снимок подозреваемой показал Телеграм-канал "Х*евый Днепр". На фото показана женщина, предположительно, сразу после совершения убийства.

"На фото женщина, которая в ходе выяснения отношений нанесла мужчине более 30 ударов по телу и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Появилось фото украинки, которая зарубала топором любовника

Напомним, что в Петриковском районе Днепропетровской области женщина жестоко убила своего любовника. Подозреваемая нанесла мужчине больше 30 ударов ножом и топором. После убийства женщина "покормила" тело мужчины хлебом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Петриковском районе Днепропетровской области в реке Орель местные жители обнаружили тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком.

Также в Днепре женщина убила мужа-тирана во время ссоры.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Днепр
Теги
криминал убийство
Днепр Происшествия

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