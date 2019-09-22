Убил одним ударом: под Днепром поножовщина закончилась смертью женщины

В поселке Божедаровка Днепропетровской области 21 сентября дружеская встреча закончилась ножевыми ранениями и смертью 57-летней женщины.

Инцидент случился во время совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщает Информатор.

Под Днепром дружеская встреча закончилась летальным исходом Неделя

Известно, что во время совместного отдыха двух пар между сожителями возник конфликт, в который решила вмешаться их подруга. Женщина нанесла обидчику ножевой удар в спину. Оскорбившись, мужчина ударил ножом супругу своего товарища в ответ. Лезвие ножа повредило паховую артерию.

Из-за сильной потери крови пострадавшая практически сразу потеряла сознание. Ей вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти женщину не удалось – по дороге в больницу женщина скончалась.

Врачи сообщили о случившемся в полицию. На месте происшествия работали правоохранители. Предварительно, инцидент квалифицируется как убийство по неосторожности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина умер при загадочных обстоятельствах. 21 сентября возле ломбарда "Капитал" обнаружили тело мужчины в бессознательном состоянии. Прохожие попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось.

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