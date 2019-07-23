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Убил ножкой от стола: ревнивый житель Днепра проведет 13 лет в тюрьме

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Самарский районный суд приговорил жителя Днепра к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Ранее осужденный уже отбывал наказание, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Суд приговорил жителя Днепра к 13 годам тюрьмы за убийство

Суд приговорил жителя Днепра к 13 годам тюрьмы за убийство

УНН

"Приговором Самарского районного суда г. Днепропетровска 38-летний ранее судимый гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Суд установил, что в ноябре 2018 года осужденный находился у себя дома и распивал алкогольные напитки вместе с сожительницей и своим знакомым. Во время застолья между мужчинами возникла ссора из-за ревности, в результате которой один из них нанес другому 14 ударов металлической ножкой от стола.

От полученных травм пострадавший скончался.

Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала пьяного мужчину, избившего больного сына.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр убийство полиция
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