Убил и закопал в канаве: на Днепропетровщине зять жестоко расправился с тещей

В поселке Томаковка Днепропетровской области 26-летний зять жестоко убил свою 46-летнюю тещу.

11 февраля поступило сообщение об исчезновении женщины. Как рассказал заявитель, она несколько дней не выходила на связь, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На Днепропетровщине зять жестоко расправился с тещей Информатор Никополь

Как стало известно, 14 февраля тело женщины с признаками насильственной смерти, закиданное мусором и шифером, обнаружили за домом.

Правоохранители установили, что к совершению убийства причастен 26-летний зять погибшей.

Зять жестоко расправился с тещей Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Так, 5 февраля он приходил домой к теще, чтобы отремонтировать телевизор. Между ними возникла ссора, во время которой нападающий деревянной скалкой нанес потерпевшей множественные удары по голове.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Затем подозреваемый вынес тело за дом, бросил в канаву и закопал мусором.

Зять жестоко расправился с тещей Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Отметим, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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