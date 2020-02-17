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17 февраля • обновлено в 17:45
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София Ковнир

Убил и закопал в канаве: на Днепропетровщине зять жестоко расправился с тещей

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В поселке Томаковка Днепропетровской области 26-летний зять жестоко убил свою 46-летнюю тещу.

11 февраля поступило сообщение об исчезновении женщины. Как рассказал заявитель, она несколько дней не выходила на связь, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На Днепропетровщине зять жестоко расправился с тещей

На Днепропетровщине зять жестоко расправился с тещей

Информатор Никополь

Как стало известно, 14 февраля тело женщины с признаками насильственной смерти, закиданное мусором и шифером, обнаружили за домом.

Правоохранители установили, что к совершению убийства причастен 26-летний зять погибшей.

Зять жестоко расправился с тещей

Зять жестоко расправился с тещей

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Так, 5 февраля он приходил домой к теще, чтобы отремонтировать телевизор. Между ними возникла ссора, во время которой нападающий деревянной скалкой нанес потерпевшей множественные удары по голове.

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От полученных травм женщина скончалась на месте. Затем подозреваемый вынес тело за дом, бросил в канаву и закопал мусором.

Зять жестоко расправился с тещей

Зять жестоко расправился с тещей

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Отметим, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге нацгвардейцы во время патрулирования заметили молодого человека с порезанной рукой. Как оказалось, парень пытался покончить жизнь самоубийством.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
убийство
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