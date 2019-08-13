Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Убил и обчистил: на Днепропетровщине вор жестоко расправился с женщиной

223 Читать материал на украинском

В Кривом Роге неизвестный жестоко убил хозяйку квартиры во время ограбления.

Инцидент произошел утром 10-го августа в Саксаганском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Новости
В Днепре мужчина устроил стрельбу под школой: все подробности

Под Днепром мужчина напал на старушку

Под Днепром мужчина напал на старушку

Коллаж

Злоумышленник незаконно проник в квартиру 81-летней женщины, избил старушку и украл деньги, после чего скрылся с места преступления.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

12-го августа правоохранители задержали преступника. Следователи устанавливают все обстоятельства дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Кривом Роге мужчина убил пенсионерку

В Кривом Роге мужчина убил пенсионерку

Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло смертельное ДТП. На въезде в Днепр ВАЗ на полной скорости "залетел" под фуру. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
убийство нападение на женщину Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...