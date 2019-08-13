Убил и обчистил: на Днепропетровщине вор жестоко расправился с женщиной

В Кривом Роге неизвестный жестоко убил хозяйку квартиры во время ограбления.

Инцидент произошел утром 10-го августа в Саксаганском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Злоумышленник незаконно проник в квартиру 81-летней женщины, избил старушку и украл деньги, после чего скрылся с места преступления.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

12-го августа правоохранители задержали преступника. Следователи устанавливают все обстоятельства дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло смертельное ДТП. На въезде в Днепр ВАЗ на полной скорости "залетел" под фуру. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

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