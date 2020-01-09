Убийцей оказалась женщина: появились новые детали и фото смертельного ДТП в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 января в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов погибли двое человек.

Найти виновного в произошедшем удалось лишь сегодня, 9 января. Как оказалось, за рулем легковушки находилась пьяная женщина, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, что ДТП произошло вечером в Ингулецком районе города на улице Каткова. Как было установлено, за рулем автомобиля "Audi" находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась в неизвестном направлении. Пострадавшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия.

В Кривом Роге авто на полной скорости разнесло толпу Коллаж

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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В Кривом Роге авто на полной скорости разнесло толпу Facebook Национальной полиции в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 8 января на улице Каткова произошло смертельное ДТП на "зебре". Автомобиль Audi на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Две женщины погибли на месте.

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