Подозреваемому в убийстве девочки под Днепром суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября 2019 года.

Мужчине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Желтоводского суда Днепропетровской области.

По материалам следствия, 24-летний мужчина вступил в половой контакт с 13-летней Инной Дубик. После завершения полового акта, испугавшись ответственности и с целью скрытия преступления, он решил её убить. Мужчина схватил девочку обеими руками за шею у и задушил. После чего он покинул место преступления.

Убийце 13-летней девочки под Днепром избрали меру пресечения

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля под Днепром нашли тело 13-летней Инны Дубик, которую искала полиция. Девочку без признаков жизни обнаружили в родном селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области.

Инна 23 июня вышла в магазин и не вернулась домой. Мать ребенка только через неделю обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Инна Дубик Facebook Anna Karpechenkova

Убийцу ребенка уже задержали. Позже выяснилось, что он был дважды судим.

Также вскоре выяснилось, что мать убитой Инны была абсолютно равнодушной к ее поискам.

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