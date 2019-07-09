Подозреваемому в убийстве девочки под Днепром суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября 2019 года.
Мужчине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Желтоводского суда Днепропетровской области.
По материалам следствия, 24-летний мужчина вступил в половой контакт с 13-летней Инной Дубик. После завершения полового акта, испугавшись ответственности и с целью скрытия преступления, он решил её убить. Мужчина схватил девочку обеими руками за шею у и задушил. После чего он покинул место преступления.
Убийце 13-летней девочки под Днепром избрали меру пресечения
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля под Днепром нашли тело 13-летней Инны Дубик, которую искала полиция. Девочку без признаков жизни обнаружили в родном селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области.
Инна 23 июня вышла в магазин и не вернулась домой. Мать ребенка только через неделю обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.
Инна Дубик
Facebook Anna Karpechenkova
Убийцу ребенка уже задержали. Позже выяснилось, что он был дважды судим.
Также вскоре выяснилось, что мать убитой Инны была абсолютно равнодушной к ее поискам.
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