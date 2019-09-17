Убийство двух патрульных в Днепре: суд принял решение

Днепровский апелляционный суд рассмотрел жалобу осужденного за убийство двух патрульных в Днепре Александра Пугачева и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Коллегия судей отказалась изменить наказание в виде пожизненного заключения, конфискации имущества и выплаты 3 млн гривень морального ущерба родственникам жертв, передает пресс-служба суда.

Апелляционный суд оставил в силе приговор Пугачеву

"Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции – без изменений", – сказано в сообщении.

Первое заседание апелляционного суда состоялось 30 июля. Судьи согласились о переносе слушания по просьбе Пугачева.

Окончательное решение было вынесено после заседания, состоявшегося во вторник, 17 сентября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 сентября 2016 года в Днепре возле автовокзала расстреляли полицейских. Сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко умерла в больнице.

Спустя несколько часов убийца был задержан, им оказался разыскиваемый "торнадовец" Александр Пугачев.

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