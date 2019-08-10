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У пожарных не было воды: в Днепре дотла сгорела крыша дома. Видео

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В Днепре 10 августа загорелся жилой дом. Из-за отсутствия воды у пожарных и плохого давления в гидранте его крыша сгорела дотла.

Огонь пытались потушить жители соседних участков с помощью шлангов для полива. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмореть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По приезду спасатели подключились к гидранту, но столкнулись с проблемой в системе. Воды в пожарной машине не оказалось, поэтому экипаж уехал заправлять машину.

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Пять пожарных машин на место происшествия приехали спустя полчаса после вызова. В результате крышу дома и сарай спасти не удалось.

В Днепре произошел пожар

В Днепре произошел пожар

Информатор

Во время пожара никто не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.

У пожарных на вызове не оказалось воды

У пожарных на вызове не оказалось воды

Информатор

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Крыша и сарай сгорели дотла

Крыша и сарай сгорели дотла

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Соседи помогали тушить огонь

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Украина Днепр
Теги
Днепр Национальная полиция Украины пожар
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