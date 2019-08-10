У пожарных не было воды: в Днепре дотла сгорела крыша дома. Видео

В Днепре 10 августа загорелся жилой дом. Из-за отсутствия воды у пожарных и плохого давления в гидранте его крыша сгорела дотла.
Огонь пытались потушить жители соседних участков с помощью шлангов для полива. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмореть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По приезду спасатели подключились к гидранту, но столкнулись с проблемой в системе. Воды в пожарной машине не оказалось, поэтому экипаж уехал заправлять машину.
Пять пожарных машин на место происшествия приехали спустя полчаса после вызова. В результате крышу дома и сарай спасти не удалось.
В Днепре произошел пожар
Информатор
Во время пожара никто не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.
У пожарных на вызове не оказалось воды
Информатор
Крыша и сарай сгорели дотла
Информатор
Соседи помогали тушить огонь
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Никиполе Днепропетровской области неизвестные подожгли храм ПЦУ имени Петра Калнышевского. Храм возвели еще три года назад в честь погибших на Донбассе
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