У пожарных не было воды: в Днепре дотла сгорела крыша дома. Видео

В Днепре 10 августа загорелся жилой дом. Из-за отсутствия воды у пожарных и плохого давления в гидранте его крыша сгорела дотла.

Огонь пытались потушить жители соседних участков с помощью шлангов для полива. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмореть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По приезду спасатели подключились к гидранту, но столкнулись с проблемой в системе. Воды в пожарной машине не оказалось, поэтому экипаж уехал заправлять машину.

Пять пожарных машин на место происшествия приехали спустя полчаса после вызова. В результате крышу дома и сарай спасти не удалось.

В Днепре произошел пожар Информатор

Во время пожара никто не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.

У пожарных на вызове не оказалось воды Информатор

Крыша и сарай сгорели дотла Информатор

Соседи помогали тушить огонь Информатор

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