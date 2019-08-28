Тушили прохожие: в Днепре вспыхнул пожар на рынке

В Днепре 28 августа произошел пожар на территории Курчатовского рынка.
Возгорание возникло в складском помещении. Об этом сообщает "Відкритий".
В Днепре горел рынок
Коллаж
По предварительной информации, причиной пожара могли послужить сварочные работы.
В Днепре горел Курчатовский рынок
Відкритий
Владельцы рынка вместе с прохожими ликвидировали пожар самостоятельно до приезда пожарных.
Инцидент обошелся без человеческих жертв. Детали происшествия выясняются.
В Днепре горел Курчатовский рынок
Відкритий
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестные подожгли грузовик. Двое одетых в темную одежду молодых мужчин, около 20 лет, обливали автомобиль Renault неизвестной жидкостью. Поняв, что их заметили, они подожгли кабину грузовика и сбежали.
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