Тушили прохожие: в Днепре вспыхнул пожар на рынке

В Днепре 28 августа произошел пожар на территории Курчатовского рынка.

Возгорание возникло в складском помещении. Об этом сообщает "Відкритий".

В Днепре горел рынок Коллаж

По предварительной информации, причиной пожара могли послужить сварочные работы.

В Днепре горел Курчатовский рынок Відкритий

Владельцы рынка вместе с прохожими ликвидировали пожар самостоятельно до приезда пожарных.

Инцидент обошелся без человеческих жертв. Детали происшествия выясняются.

В Днепре горел Курчатовский рынок Відкритий

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестные подожгли грузовик. Двое одетых в темную одежду молодых мужчин, около 20 лет, обливали автомобиль Renault неизвестной жидкостью. Поняв, что их заметили, они подожгли кабину грузовика и сбежали.

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