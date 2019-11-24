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24 ноября • обновлено в 16:22
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Целились в ноги и пах: в Днепре устроили самосуд над обидчиком животных

1.6т
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23 ноября трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным и решили устроить самосуд.

Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.

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Как сообщил очевидец происшествия Стас Самойленко, трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных пистолет и превратили его в мишень.

"Целились в ноги и область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина отказался обращаться в полицию, а также отказался от помощи в сопровождении домой", - сообщил очевидец.

Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны.

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Целились в ноги и пах: в Днепре устроили самосуд над обидчиком животных

Facebook: Типичный Днепр

Целились в ноги и пах: в Днепре устроили самосуд над обидчиком животных

Facebook: Типичный Днепр

Целились в ноги и пах: в Днепре устроили самосуд над обидчиком животных

Facebook: Типичный Днепр

OBOZREVATEL напоминает, что самосуд - это незаконная расправа. При подобных ситуациях - обращайтесь в компетентные органы или звоните на 102.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине вспыхнул скандал из-за чиновника-живодера.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
живодер животные новости
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Shyyanovska Svitlana
Shyyanovska Svitlana
Какие молодцы!!!!!Побольше бы таких молодых людей, живодеров стало бы меньше.
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