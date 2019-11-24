Целились в ноги и пах: в Днепре устроили самосуд над обидчиком животных

23 ноября трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным и решили устроить самосуд.

Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.

Днепряне решили проучить мужчину, который стрелял по животным ipne.ws

Как сообщил очевидец происшествия Стас Самойленко, трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных пистолет и превратили его в мишень.

"Целились в ноги и область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина отказался обращаться в полицию, а также отказался от помощи в сопровождении домой", - сообщил очевидец.

Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны.

Ситуация могла выйти из-под контроля Facebook: Типичный Днепр

Пользователи социальной сети поддержали метод борьбы с живодером.

Facebook: Типичный Днепр

Facebook: Типичный Днепр

Facebook: Типичный Днепр

OBOZREVATEL напоминает, что самосуд - это незаконная расправа. При подобных ситуациях - обращайтесь в компетентные органы или звоните на 102.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине вспыхнул скандал из-за чиновника-живодера.

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