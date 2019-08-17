Трупы нашла мать: в Днепре загадочно умерли два парня

В Днепре 17-го августа женщина обнаружила у себя дома бездыханные тела своего сына и его товарища.
Внутри дома находились еще несколько молодых людей. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре при загадочных обстоятельствах умерли два парня
Коллаж
По их словам, всему виной стала "Кока-кола", после которой у них 40 минут продолжалась рвота.
На месте происшествия правоохранители нашли мусорный пакет, в котором находились бутылка из-под напитка с отрезанным дном и 2 слип-пакета с темно-красным веществом.
Обстоятельства произошедшего выясняли следственно-оперативная группа и судмедэксперты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что что в зоне ООС погиб разведчик из Днепра. Жизнь военнослужащего 74-го разведывательного батальона оборвалась в ночь на 15 августа.
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