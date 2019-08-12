Труп лежал две недели: в Желтых Водах забили тревогу из-за страшной вони

Жители многоквартирного дома №5 по ул. Заводской в Желтых Водах Днепропетровской области 10 дней провели по соседству с трупом одинокого мужчины.

Полиция, скорая помощь и коммунальные службы отказались забрать тело умершего, сказано в сообщении, опубликованном на странице Facebook телекомпании "Желтые Воды".

Труп одинокого мужчины пролежал в закрытой квартире 10 дней

Заметив отсутствие соседа и неприятный запах из его квартиры, жители дома вызвали спасателей, правоохранителей и медиков, которые проникли в жилище и обнаружили тело умершего мужчины.

Специалисты зафиксировали факт и установили, что смерть наступила приблизительно 1 августа.

Жителям посоветовали обратиться к коммунальным службам, чтобы они вывезли тело.

Согласно сообщению, из-за того, что проблема возникла в выходной день, городские службы не пришли на помощь жильцам дома и последние были вынуждены ночевать по соседству с телом умершего много дней назад мужчины.

Ситуацию усугубили открытые настежь окна и двери, из-за которых запах легко распространился за границы квартиры.

Отказ вывезти тело вызвал у жильцов дома негодование.

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В комментариях к сообщению заместитель мэра Егор Харитонов, на которого также сослались в сообщении, написал, что в 8:30 понедельника тело мужчины вывезли.

Также он опроверг информацию, что кот-либо обращался к нему с данной проблемой.

Он добавил, что в течение 10 дней сообщений о трупе не поступало и заверил, что городские власти проведут совещание для налаживания работы служб, ответственных за вывоз и захоронение тел одиноких людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Мирный под Днепром группа неизвестных обстреляла автомобиль BMW, в котором находились 4 человека. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, их разыскивают правоохранители.

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