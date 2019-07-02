Взрыв под Днепром: стало известно состояние пострадавших детей

Все дети, пострадавшие от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, живы. Двух из них в тяжелом состоянии ночью 2 июля прооперировали в Днепровской областной клинической больнице.

Подробности сообщил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов в Facebook. Он поблагодарил медиков, полицию и неравнодушных украинцев за помощь.

"Дети, которые пострадали от взрыва, все живы. Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. В детской больнице на Космической все необходимое для помощи есть! Спасибо всем врачам за профессионализм, полиции и службе МЧС за быстрое реагирование и всем неравнодушным гражданам, которые ночью сопереживали и предлагали помощь!" - написал он.

Дети, пострадавшие от взрыва под Днепром Facebook Глеба Прыгунова

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке под Днепром. Возраст потерпевших от 4 до 16 лет.

Осколок Facebook Глеба Прыгунова

Позже появились фотографии искалеченных детей. По виду осколка, который достали из брюшной полости одного из потерпевших, пользователи предположили, что мог взорваться ВОГ - осколочный боеприпас для гранатомётов.

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