"Тотальный ад": в Днепре женщина держала в квартире собак в жутких условиях

В Днепре женщина держала в своей квартире 9 собак в вони и грязи.

По словам заммэра Михаила Лысенко, гражданка никогда не выгуливала животных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Собака Цамакс Интернешнл

Так, КП "Зооконтроль" забрали собак в приют:

"Гражданка с ул. Титова очень любит собак. Держала в квартире 9 особей. Животные изъяты КП "Зооконтроль". Я не знаю, как соседи жили в таком кошмаре рядом с подобной гражданкой. Гражданка собак никогда не выгуливала", – написал Лысенко на странице в Instagram.

Он отметил, что из квартиры ощущаются очень неприятные запахи:

"Я не имею возможности передать ароматические ощущения при входе в квартиру. Это просто тотальный ад", – добавил заместитель мэра.

В соцсети горожане рассказали, что уже не первый раз пытались бороться с этим беспределом:

"Это уже не первый раз там такое. Женщина одинокая и с психическими расстройствами - у неё забирают, она собирает новых. Жаль и животных, и ее, и соседей. Спасибо, что помогаете в таких ситуациях", "Мы ещё в прошлом году с ней боролись, делая материал на 112. Она угрожала нас уволить. Соседям тоже она угрожала постоянно", – пишут пользователи.

Скриншот Instagram Михаила Лысенко

Скриншот Instagram Михаила Лысенко

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