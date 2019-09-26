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27 сентября • обновлено в 19:30
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Тело пришлось вырезать: на Днепропетровщине произошло жуткое ДТП

1.1т Читать материал на украинском

На трассе Знаменка-Луганск-Изварино в Киричанском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения один человек погиб и еще один госпитализирован с тяжелыми травмами, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На трассе столкнулись легковушка и грузовик

На трассе столкнулись легковушка и грузовик

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Сообщение об аварии поступило 25 сентября в 9:08.

"По прибытию к месту происшествия дежурным караулом проведена оценка обстановки и с помощью гидравлических ножниц КНР-80 и бензореза МБА-300 было извлечено тело погибшего пассажира из легкового автомобиля "Chevrolet Lachetti", – пишет пресс-служба.

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Водитель легкового автомобиля госпитализирован в больницу в Каменском. Врачи допускают, что у него перелом ребер.

По предварительной информации, водитель Chevrolet, гражданин 1996 года рождения, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком "MAN", который двигался впереди, в результате чего легковой автомобиль слетел в кювет.

Пассажир легкового авто погиб, водитель - сильно пострадал

Пассажир легкового авто погиб, водитель - сильно пострадал

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость

По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Мужчину госпитализировали в больницу в Каменском

Мужчину госпитализировали в больницу в Каменском

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП транспорт
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