Тело пришлось вырезать: на Днепропетровщине произошло жуткое ДТП

На трассе Знаменка-Луганск-Изварино в Киричанском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения один человек погиб и еще один госпитализирован с тяжелыми травмами, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На трассе столкнулись легковушка и грузовик Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Сообщение об аварии поступило 25 сентября в 9:08.

"По прибытию к месту происшествия дежурным караулом проведена оценка обстановки и с помощью гидравлических ножниц КНР-80 и бензореза МБА-300 было извлечено тело погибшего пассажира из легкового автомобиля "Chevrolet Lachetti", – пишет пресс-служба.

Водитель легкового автомобиля госпитализирован в больницу в Каменском. Врачи допускают, что у него перелом ребер.

По предварительной информации, водитель Chevrolet, гражданин 1996 года рождения, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком "MAN", который двигался впереди, в результате чего легковой автомобиль слетел в кювет.

Пассажир легкового авто погиб, водитель - сильно пострадал Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Мужчину госпитализировали в больницу в Каменском Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 24 сентября на улице Космической мужчина на электросамокате на высокой скорости врезался в бордюр и серьезно повредил голову. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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