Тело покрылось пузырями: под Днепром произошло жуткое ЧП с детьми

На Днепропетровщине 19 ноября два малолетних брата получили глубокие ожоги во время приготовления завтрака.

Мальчики заваривали чай, когда на чайнике оборвалась ручка и кипяток полился прямо на ноги. Об этом сообщила депутат Оксана Хильшлейн на своей странице в Facebook.

Под Днепром произошло жуткое ЧП с детьми Facebook Оксаны Хильшлейн

Несчастный случай произошел в семье Удовенко. Детей обдало кипятком буквально у матери на глазах.

"Дети заваривали чай к завтраку, оборвалась ручка на чайнике. Глубокие ожоги, шок и мамина растерянность", – рассказала Хильштейн

Под Днепром произошло жуткое ЧП с детьми Facebook Оксаны Хильшлейн

Мама пострадавших сразу же обратилась за помощью к семейному врачу, однако ее слова были обезнадеживающими.

"Семейный врач в телефонном режиме рекомендовала не вызывать скорую, а поискать хорошего хирурга!Это как понимать? Где многодетная, малоимущая мать будет искать хирурга?" – отметила автор.

Под Днепром произошло жуткое ЧП с детьми Facebook Оксаны Хильшлейн

Несмотря на обстоятельства, ситуация разрешилась благополучно.

"Времени на сборы было ровно пять минут, в машину, в амбулаторию – обезболить, далее в город. Спасибо людям, которые вынесли детей на руках в приёмном отделении, спасибо врачам и медсёстрам – оформили и приняли решение за 15 минут. Спасибо Андрею Горбу за материальную помощь на операцию. Раны обработали, сейчас дети под капельницами, спят", – подытожила депутат.

Под Днепром произошло жуткое ЧП с детьми Facebook Оксаны Хильшлейн

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