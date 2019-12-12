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12 декабря • обновлено в 08:09
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/ Происшествия

Тело лежало два дня: в центре Днепра загадочно погиб мужчина

1.7т
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В Днепре в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

Машину с человеком, который не подавал признаков жизни, заметили прохожие на улице Сергея Подолинского. Об этом сообщает Информатор.

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Происшествие случилось вечером 11 декабря. Причина смерти водителя такси пока не установлена.

В машине нашли мертвого водителя такси

В машине нашли мертвого водителя такси

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось жуткое ДТП с пострадавшими. От удара одна из машин перевернулась на крышу и загорелась.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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