Тело лежало два дня: в центре Днепра загадочно погиб мужчина

В Днепре в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

Машину с человеком, который не подавал признаков жизни, заметили прохожие на улице Сергея Подолинского. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось вечером 11 декабря. Причина смерти водителя такси пока не установлена.

В машине нашли мертвого водителя такси Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось жуткое ДТП с пострадавшими. От удара одна из машин перевернулась на крышу и загорелась.

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