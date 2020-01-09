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9 января • обновлено в 13:35
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Карина Бондаренко

Тело девушки выловили из реки в Днепре: полиция просит о помощи

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В субботу, 4 января, в Днепре на Набережной Заводской в реке нашли тело молодой девушки. Полиция просит помощи в опознании.

Точный возраст умершей установить не удалось. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Девушка была одета в черную куртку, при себе у нее был ключ от домофона. Если вы знаете погибшую, сообщите об этом в Соборное отделение полиции, позвонив по телефону (097) 642-34-22 или на линию "102".

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Полиция просит помочь опознать девушку

Полиция просит помочь опознать девушку

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в полицию поступило сообщение о том, что на Набережной Заводской обнаружен труп девушки. Тело девушки находилось в реке Днепр. На вызов прибыли патрульные, которые попросили местных рыбаков притащить труп к берегу

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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