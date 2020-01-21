Тела вырезали из остатков авто: в Днепре произошло жуткое лобовое ДТП. Фото и видео

В Днепре 20 января в результате лобового столкновения трех автомобилей погибли двое людей, еще двое пострадали.

ДТП с Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens произошло около 19:00 на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

ДТП в Днепре Информатор

Водитель и пассажирка Opel погибли на месте. Их тела пришлось вырезать спасателям из разбитого авто. В машине погибших смогли уцелеть лишь двое маленьких котят. Патрульные доставили их в коммунальное предприятие "Зооконтроль".

Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре ГСЧС Украины в Днепропетровской области

ДТП в Днепре ГСЧС Украины в Днепропетровской области

ДТП в Днепре ГСЧС Украины в Днепропетровской области

ДТП в Днепре ГСЧС Украины в Днепропетровской области

ДТП в Днепре ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Видео с регистратора:

Как писал OBOZREVATEL, 18 января в Днепре на улице Космической произошло ДТП при участии BMW и Skoda. Автомобили сошлись в лобовом столкновении, пострадали два человека.

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