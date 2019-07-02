Со следующей недели в городе планируют возобновить исследование старых построек. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Не скрою, на сегодняшний день действительно существует проблема с аварийными фасадами. Их в городе не один, не два и даже не десятки, их реально около сотни. В прошлом году мы провели визуально-инструментальное обследование всех крупных объектов. Все объекты, которые вызывали подозрение, мы частично закрепили специальной сеткой. Эта ситуация действительно кричащая. Со следующей недели мы продолжим нашу работу", - рассказал Лысенко.

Также Михаил Лысенко отметил, что потерпевшей во время обвала фасада на ул. Грушевского 1-го июля выплатят компенсацию. Заммэра напомнил, что в случае возникновения подобных ситуаций стоит обратиться в КП "Жилсервис".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на женщину упал кусок аварийного фасада.

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