Связали и угрожали автоматом: под Днепром напали на семью предпринимателя

В Петриковском районе Днепропетровской области было совершено нападение на предпринимателя и его семью.

Трое неизвестных в масках проникли в частный дом. Там они напали на хозяина 1970 года рождения, а также его супругу 1982 города рождения и детей 2001 и 2006 годов рождения, сообщает "УНН".

Всех членов семьи нападавшие связали, а потом, угрожая автоматом, требовали отдать денежные средства и другие ценные вещи.

Под Днепром напали на семью предпринимателя Сегодня

Преступникам удалось присвоить деньги на сумму больше 20 тысяч гривень. Также они завладели ювелирными украшениями и машиной, на которой скрылись с места происшествия.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что СБУ задержала под Днепром группу наркоторговцев. Они сбывали товар по всему региону.