Света нет, но вы держитесь: как живет Кривой Рог спустя неделю после урагана. Фото

Начиная со 2 июля и до настоящего времени коммунальные службы и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают устранять последствия урагана в Кривом Роге.

По состоянию на 6:00 10 июля 933 абонента остаются без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге продолжается устранение последствий урагана 2 июля Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Кривом Роге продолжается устранение последствий урагана 2 июля Пресс-служба Криворожского городского совета

В Кривом Роге продолжается устранение последствий урагана 2 июля Пресс-служба Криворожского городского совета

В Кривом Роге продолжается устранение последствий урагана 2 июля Пресс-служба Криворожского городского совета

В Кривом Роге продолжается устранение последствий урагана 2 июля Пресс-служба Криворожского городского совета

В Кривом Роге продолжается устранение последствий урагана 2 июля Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отмечается, что в полном объеме восстановлено газоснабжение, убраны почти 2 тыс. деревьев, коммунальные службы занимаются восстановлением кровель домов за счет городских материальных резервов. В частности, на эти задачи выделено более 5 тыс. листов шифера и 360 м досок и брусов.

Также планируется закупка строительных материалов на 2,5 млн гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители Кривого Рога, которые остались без света из-за урагана, вышли на акцию протеста.

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