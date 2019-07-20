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Суд в Новомосковске избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении банкомата

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Новомосковский районный суд 19 июля избрал меру пресечения трем подозреваемым в подрыве и похищении денег из банкомата.

Суд арестовал мужчин и оставил возможность внесения залога, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Суд в Новомосковске арестовал подозреваемых в ограблении банкомата

Суд в Новомосковске арестовал подозреваемых в ограблении банкомата

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Подозреваемые будут оставаться под стражей до 17 сентября.

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Альтернативой аресту определено освобождение под залог в размере более 1 млн гривень.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что освобожденный под залог мужчина ограбил банкомат в Днепропетровской области.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр криминал полиция
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