Суд в Новомосковске избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении банкомата

Новомосковский районный суд 19 июля избрал меру пресечения трем подозреваемым в подрыве и похищении денег из банкомата.
Суд арестовал мужчин и оставил возможность внесения залога, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Суд в Новомосковске арестовал подозреваемых в ограблении банкомата
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Подозреваемые будут оставаться под стражей до 17 сентября.
Альтернативой аресту определено освобождение под залог в размере более 1 млн гривень.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что освобожденный под залог мужчина ограбил банкомат в Днепропетровской области.
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