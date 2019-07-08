Суд отпустил парней, которые убили мужчину ради эффектного видео в Днепре

Из СИЗО отпустили двух молодых парней, которые ради видео избили до смерти 48-летнего мужчину в Днепре.

Коллегия судей отказала прокурору в продлении содержания парней под стражей и отпустила их под домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Александр Бегаури, представляющий интересы родственников убитого (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Парни ради видео избили мужчину до смерти в Днепре

"Коллегия судей отказала прокурору в продлении этим парням меры пресечения в виде содержания под стражей и отпустила их под домашний арест. Отпуская обвиняемых в убийстве под домашний арест, судебная тройка мотивировала свое решение тем, что… "подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства", - рассказал Багаури.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре молодые парни избили и сбросили в реку мужчину с инвалидностью 2-й группы. От полученных травм он скончался. Трагедия случилась 6 апреля 2019 года.

Парни, избившие мужчину до смерти Национальная полиция Украины

О жутком инциденте на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Он также опубликовал фотографии несостоявшихся шутников и видео из их телефона

"Работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г.р., которые сбросили в реку неизвестного ради видео на телефон. Человек погиб", – написал Аброськин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разоблачили преступников, которые "подкрутили" счетчики на 1,5 миллиона гривен.

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