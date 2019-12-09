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9 декабря • обновлено в 07:10
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Алина Рашевская

Студентов эвакуировали из дыма: в общежитии Днепра произошло ЧП

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В Днепре 8 декабря около 20:19 общежитие Днепровского техникума сварки и электроники имени Патона охватил густой дым.

Всех студентов сразу же эвакуировали из здания, находящегося на улице Чернышевского, 1б. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В общежитии Днепра произошло ЧП

В общежитии Днепра произошло ЧП

24.kz

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Опасаясь пожара, все жильцы оперативно покинули помещение. На место вызвали спасателей. Как сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, на борьбу с огнем направили бригаду 1-й пожарно-спасательной части. По приезде чрезвычайники выяснили, что на самом деле задымление возникло из-за замыкания электропровода.

Спасатели устранили проблему и проверили на безопасность все этажи. В происшествии обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что выжившая студентка рассказала страшные подробности о пожаре в Одессе. Девушку спасли из горящего помещения за несколько мгновений до того, как огонь охватил весь этаж.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пожар эвакуация
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