Стрелял за $10 тысяч: в Днепре отправили под суд киллера-неудачника

В Днепре будут судить 31-летнего местного жителя, который за вознаграждение в 10 тысяч долларов пытался убить человека.

В январе 2019 года он купил РПГ-26 и совершил выстрел в машину из заброшенного здания. Завершить преступный умысел он не смог – жертва и пассажир, которые ехали в автомобиле, не пострадали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Во время обыска у него нашли боевой пистолет и патроны. Сейчас правоохранители выясняют организатора и других причастных к случившемуся лиц.

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Обвинительный акт в отношении задержанного направили в суд. Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 статьи 15, ч.2 статьи 115 и ч.1 статьи 263 УК Украины – покушение на убийство, покупку и ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с вечера 18 апреля до полудня 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 19 человек. Это самое смертоносное нападение в истории Канады.