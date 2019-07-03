Выстрелы раздались во дворе дома №16 по проспекту Ивана Франка в Каменском Днепропетровской области 1 июля. Очевидцы утверждали, что молодой человек также угрожал детям гранатой.

Стрелял в детей "Днепроград"

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что стрелял 23-летний мужчина, которому мешали дети, игравшие во дворе в футбол. Об этом говорится в сообщении Каменского отдела полиции.

Оружие и страйкбольную гранату у нарушителя изъяли, а самого стрелка привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Санкции данной статьи предусматривают штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье посадили десантника, который стрелял в студенток из окна. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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