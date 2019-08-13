Стрельба в Днепре по авто с людьми: полиция поймала хулиганов

В Днепре полиция задержала 5 подозреваемых в стрельба по автомобилю с людьми ночью 11 августа.

Двум задержанным уже вручено сообщение о подозрении в хулиганстве, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе по автомобилю с людьми uzr.com.ua

"Как установили полицейские Шевченковского ОП, 11 августа около 23:00 на ул. Баженова г. Днепр мужчины на автомобиле "BMW Х5" начали стрелять по чужой машине, после чего уехали с места происшествия", – сказано в сообщении.

В результате происшествия второй автомобиль получил повреждения, люди в салоне не пострадали.

На месте преступления правоохранители нашли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы.

Полиция нашла на месте преступления пистолет и гильзы Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Нападавшие скрылись с места преступления Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Найденные улики направлены на экспертизу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что группа неизвестных обстреляла автомобиль BMW, в котором находились 4 человека. Нападавшие выстрелили по крайней мере 3 раза, после чего скрылись с места преступления на своей машине.

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