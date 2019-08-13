Стрельба в Днепре по авто с людьми: полиция поймала хулиганов

В Днепре полиция задержала 5 подозреваемых в стрельба по автомобилю с людьми ночью 11 августа.
Двум задержанным уже вручено сообщение о подозрении в хулиганстве, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе по автомобилю с людьми
uzr.com.ua
"Как установили полицейские Шевченковского ОП, 11 августа около 23:00 на ул. Баженова г. Днепр мужчины на автомобиле "BMW Х5" начали стрелять по чужой машине, после чего уехали с места происшествия", – сказано в сообщении.
В результате происшествия второй автомобиль получил повреждения, люди в салоне не пострадали.
На месте преступления правоохранители нашли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы.
Полиция нашла на месте преступления пистолет и гильзы
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Нападавшие скрылись с места преступления
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Найденные улики направлены на экспертизу
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее OBOZREVATEL писал, что группа неизвестных обстреляла автомобиль BMW, в котором находились 4 человека. Нападавшие выстрелили по крайней мере 3 раза, после чего скрылись с места преступления на своей машине.
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