Стало известно о состоянии обварившейся кипятком малышки из Днепра

Состояние трехлетней девочки из Днепра, которая 23 февраля получила 50% ожогов тела при падении в ведро с кипятком, значительно улучшилось.

После двух перенесенных операций и искусственной комы ребенок начал делать первые шаги к выздоровлению. Малышка пришла в себя и постепенно возвращается к полноценной жизни, сообщила на своей странице в Facebook волонтер благотворительного фонда "Совушка" Александра Сова.

"Маленькая Анечка, получившая тяжелые ожоги (50 процентов тела), много перенесла за последние 10 дней: две операции, искусственную вентиляцию лёгких, медикаментозный сон и разлуку пусть и с приемными, но такими родными родителями. Благодаря самоотверженному труду реаниматологов, комбустиологов и всего медицинского персонала она делает крошечные шаги к выздоровлению", – рассказала Сова.

В Днепре трехлетний ребенок упал в ведро с кипятком Коллаж

Несмотря на то, что девочка все еще находится в реанимации, условия ее пребывания в больнице максимально приближены к привычным.

"Впереди ещё долгий путь, однако Аня уже в сознании, самостоятельно кушает и даже начала играться куклами. А ещё она очень любит смотреть мультики, потому что в реанимации все-таки скучно, особенно ребенку из большой семьи", – поделилась волонтер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела. Ребенка в крайне тяжелом состоянии спасают в областной больнице на Космической.

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