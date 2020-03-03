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3 марта • обновлено в 08:42
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Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего при взрыве снаряда в Днепре

1.7т
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Состояние восьмилетнего мальчика из Днепра, которому взрывом снаряда оторвало руку 29 февраля, остается тяжелым, но стабильным.

После нескольких пережитых операций ребенок наконец пришел в сознание. Его жизни ничего не угрожает, сообщает UA: Дніпро.

На данный момент пострадавший находится в палате интенсивной терапии. Когда его смогут перевести в общее отделение, пока не известно.

Взрыв в Днепре

Взрыв в Днепре

Коллаж

По словам отца потерпевшего Виктора Головко, школьник нашел снаряд в сумке между жилыми домами. Осознав, что находка может быть опасной, он отбросил ее в сторону, однако детонация произошла быстрее, чем ребенок успел отбежать.

"Он возвращался с тренировки каратэ домой, зашел на детскую площадку, там немного поиграл с друзьями и потом по дороге домой нашел эту сумку. Сумка лежала на земле, ее все обходили. Так случилось, что он ее взял, а затем увидел эту железяку, как он мне сказал. Оно в руках не взрывалось, оно взорвалось рядом. Говорит, что он ее взял и отбросил, и она взорвалась", - рассказал Головко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате взрыва 8-летнему мальчику оторвало руку. Друзья семьи пострадавшего собирают помощь на лечение.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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