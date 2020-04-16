Стала известна настоящая причина смерти пациента с коронавирусом в Днепре

Алина Рашевская Происшествия 08:46, 16.04.2020

Причиной смерти 65-летнего пациента Днепровской городской клинической больницы № 16, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, является запущенное неинфекционное заболевание.

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Его мужчина игнорировал на протяжении длительного времени. Хирургическое вмешательство было проведено слишком поздно, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Днепровского городского совета.

Необходимость в операции была связана с развитием острого процесса. Несмотря на риски, пациент дал на нее согласие.

В Днепре скончался пациент с коронавирусом
Журнал "Профиль"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре скончался первый пациент с коронавирусом. Смерть была констатирована в раннем послеоперационном периоде.

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Днепр Происшествия

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