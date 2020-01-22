Спасают врачи: появились подробности о пострадавших во взрыве в Днепре

Мужчина и девушка, которые пострадали в результате взрыва самодельного устройства 21 января в Днепре, находятся в реанимации.

За их жизни всю ночь боролись врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Об этом сообщает Информатор.

По состоянию на утро 22 января состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в отделении реанимации, но, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Девушка находится в крайне тяжелом состоянии в коме.

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"Установленный диагноз — взрывная травма, тяжелое проникающее черепно-мозговое ранение, повреждение медиобазальных структур мозга с множественным переломами скопии и основы черепа. Состояние крайне тяжелое. Пациентка находится в реанимационном отделении. Проводится интенсивная терапия. За ночь перелито примерно четыре литра препаратов крови", — рассказал Александр Толубаев, заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 21 января, в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. В результате одному из жильцов оторвало руку. Происшествие случилось около 19:20 на втором этаже многоквартирного дома на улице Софьи Ковалевской.

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