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22 января • обновлено в 16:29
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/ Происшествия

Спасают врачи: появились подробности о пострадавших во взрыве в Днепре

1.1т
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Мужчина и девушка, которые пострадали в результате взрыва самодельного устройства 21 января в Днепре, находятся в реанимации.

За их жизни всю ночь боролись врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Об этом сообщает Информатор.

По состоянию на утро 22 января состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в отделении реанимации, но, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Девушка находится в крайне тяжелом состоянии в коме.

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Взрыв в Днепре

Взрыв в Днепре

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"Установленный диагноз — взрывная травма, тяжелое проникающее черепно-мозговое ранение, повреждение медиобазальных структур мозга с множественным переломами скопии и основы черепа. Состояние крайне тяжелое. Пациентка находится в реанимационном отделении. Проводится интенсивная терапия. За ночь перелито примерно четыре литра препаратов крови", — рассказал Александр Толубаев, заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 21 января, в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. В результате одному из жильцов оторвало руку. Происшествие случилось около 19:20 на втором этаже многоквартирного дома на улице Софьи Ковалевской.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
взрыв
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пишите сразу в реке, или не в реке... а то них не понятно... и приятно, что украинцы на самодельные устройства постепенно переходят... кулибины, мля...
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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