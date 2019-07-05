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Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

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В ночь на 5 июля в Днепре вспыхнул пожар на шиномонтаже возле автостоянки. Машины пришлось вытаскивать из огня.

Сообщение о пожаре на Донецком шоссе в службу спасения поступило в 2:30 ночи, говорится на сайте Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь охватил открытую территорию шиномонтажа. В ликвидации участвовали три пожарных части и мужчины, которые вышли из близлежащих домов.

В Днепре сгорел шиномонтаж

В Днепре сгорел шиномонтаж

пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж

В Днепре сгорел шиномонтаж

пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Как сообщает Информатор, неравнодушные граждане помогали сотрудникам ГСЧС вытаскивать автомобили из огня. Мужчины нашли самосвал, которым доставали авто из горящей стоянки.

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Пожар был настолько сильным, что спасатели уворачивались и падали на землю от языков пламени. Происшествие привлекло внимание всего района.

Машины пришлось вытаскивать из огня

Машины пришлось вытаскивать из огня

Информатор

Пожар тушили около часа

Пожар тушили около часа

Информатор

Огонь уничтожил четыре металлических контейнера, оборудование для шиномонтажа и грузовые шины на площади 150 квадратных метров. Также пламя повредило тент для автомобилей. Общая площадь пожара - 154 м2.

Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

Информатор

При пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

Информатор

Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

Информатор

Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

Информатор

Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

Информатор

В Днепре сгорел шиномонтаж

В Днепре сгорел шиномонтаж

пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж

В Днепре сгорел шиномонтаж

пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж

В Днепре сгорел шиномонтаж

пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж

В Днепре сгорел шиномонтаж

пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре произошел масштабный пожар: фото и видео огненного "ада". Огонь уничтожил около трех гектаров.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
пожарспасениеДнепр
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