Спасатели уворачивались и падали: в Днепре произошел сильный пожар

В ночь на 5 июля в Днепре вспыхнул пожар на шиномонтаже возле автостоянки. Машины пришлось вытаскивать из огня.

Сообщение о пожаре на Донецком шоссе в службу спасения поступило в 2:30 ночи, говорится на сайте Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь охватил открытую территорию шиномонтажа. В ликвидации участвовали три пожарных части и мужчины, которые вышли из близлежащих домов.

В Днепре сгорел шиномонтаж пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Как сообщает Информатор, неравнодушные граждане помогали сотрудникам ГСЧС вытаскивать автомобили из огня. Мужчины нашли самосвал, которым доставали авто из горящей стоянки.

Пожар был настолько сильным, что спасатели уворачивались и падали на землю от языков пламени. Происшествие привлекло внимание всего района.

Машины пришлось вытаскивать из огня Информатор

Пожар тушили около часа Информатор

Огонь уничтожил четыре металлических контейнера, оборудование для шиномонтажа и грузовые шины на площади 150 квадратных метров. Также пламя повредило тент для автомобилей. Общая площадь пожара - 154 м2.

Информатор

При пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

В Днепре сгорел шиномонтаж пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Днепре сгорел шиномонтаж пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре произошел масштабный пожар: фото и видео огненного "ада". Огонь уничтожил около трех гектаров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!