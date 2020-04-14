Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль для ликвидации катастрофы. Фото

Около трех часов ночи 14 апреля на помощь коллегам в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне выехали спасатели Днепропетровщины.

В сводном отряде собрались пожарные городов Днепр, Каменское, Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Синельниково – всего 32 человека и шесть единиц техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль Коллаж

"Наша задача – помощь в ликвидации масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне Киевской области. Хотел бы еще написать о последствиях человеческой безответственности и безнаказанности, которые повлекли такую катастрофу, однако не буду, сами все видите. Хочу пожелать всем пожарным скорейшего возвращения домой и удачи в борьбе со стихией!" – написал Кульбач.

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль Facebook/Андрей Кульбач

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль Facebook/Андрей Кульбач

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль Facebook/Андрей Кульбач

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль Facebook/Андрей Кульбач

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.