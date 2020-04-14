Главная Новости
14 апреля • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль для ликвидации катастрофы. Фото

402
Читать материал на украинском

Около трех часов ночи 14 апреля на помощь коллегам в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне выехали спасатели Днепропетровщины.

В сводном отряде собрались пожарные городов Днепр, Каменское, Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Синельниково – всего 32 человека и шесть единиц техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Коллаж

"Наша задача помощь в ликвидации масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне Киевской области. Хотел бы еще написать о последствиях человеческой безответственности и безнаказанности, которые повлекли такую катастрофу, однако не буду, сами все видите. Хочу пожелать всем пожарным скорейшего возвращения домой и удачи в борьбе со стихией!" – написал Кульбач.

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Facebook/Андрей Кульбач

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Facebook/Андрей Кульбач

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Facebook/Андрей Кульбач

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Спасатели из Днепропетровщины отправились в Чернобыль

Facebook/Андрей Кульбач

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги