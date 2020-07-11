Спасатели Днепра предупреждают об опасности

Центром по гидрометеорологии в период с 11 по 12 июля объявлено предупреждение: на территории Днепра и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Как сообщат специалисты ГСЧС в Днепропетровской области, с приходом летней жары природные пожары становятся для окружающей среды настоящим бедствием. Теплая и ясная погода приводит к повышению класса пожароопасности. В связи с этим, увеличивается опасность возникновения пожаров в экосистемах, на приусадебных участках и в лесу.

Прогнозируется:

11 июля: малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем ​​28-33°, по городу ночью 14-16°, днем ​​30-32°.

12 июля: малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​29-34°.

13 июля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°.

За минувшие сутки на территории Днепропетровской области в природных экосистемах произошло 32 пожара. Самые распространенные пожары в экосистемах – это травяные поджоги. В большинстве случаев, причиной возгораний является человеческий фактор. Люди сжигают мусор на участках, а дети поджигают сухую траву у дорог и на пустырях. Все это приводит к серьезным пожарам, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь и жилье.

Не забывайте, что причиной возгораний в лесу или на открытых территориях может быть даже маленький окурок.

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