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Спасатели Днепра предупредили о серьезной угрозе

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В Днепре, Каменском и 5 крупных районах за последние сутки случились серьезные возгорания.

По данным ГСЧС Днепропетровской области, за последние сутки, по состоянию на 23 августа, в природных экосистемах случилось 22 пожара на площади 19,3 га.Об этом OBOZREVATEL узнал от пресс-службы ведомства.

В Днепропетровской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

В Днепропетровской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

На эти выходные спасатели объявили пожарную опасность пятого класса - самую высокую из всех возможных. Данное положение сохранится с 24 по 26 августа.

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Оперативная информация за последние сутки

Оперативная информация за последние сутки

ДСНС Дніпро

ГСЧС в Днепропетровской области акцентирует:

"Не сжигайте сухую растительность, не бросайте непогашенные окурки. Берегите окружающую среду: пожары в экосистемах могут перекинуться на жилой сектор и спровоцировать возгорания"

ГСЧС Днепропетровской области предупреждает

ГСЧС Днепропетровской области предупреждает

ДСНС Дніпро

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Украина Днепр
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