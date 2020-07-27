Спас внучку ценой своей жизни: в Кривом Роге утонул пожилой мужчина

В воскресенье, 26 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в реке утонул 65-летний мужчина.

Происшествие случилось около 17:00 в Центрально-Городском районе возле Гданцевской плотины. По словам очевидцев, мужчина ценой своей жизни спас внучку и не дал ей уйти под воду, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время отдыха люди услышали крики женщины и увидели, как в воде барахтается ребенок и пожилой мужчина. Очевидцам стало понятно, что они тонут, поэтому им на помощь бросился парень.

В Кривом Роге утонул пожилой мужчины. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге утонул пожилой мужчины. Фото "Первый городской"

Он зацепил за шею ребенка и вытащил его на берег. Пока школьницу вытаскивали из воды, ее 65-летний дедушка скрылся из виду и больше на поверхность не выплыл.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и водолазы. Спустя некоторое время тело погибшего достали из воды.

В Кривом Роге утонул пожилой мужчины. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге утонул пожилой мужчины. Фото "Первый городской"

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