Совратил 3-летнюю девочку: суд вынес приговор педофилу с Днепропетровщины

В Орджоникидзе Днепропетровской области суд признал виновным 28-летнего жителя Никополя, который совершал развратные действия в отношении детей.

Преступник проведет за решеткой 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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Правоохранители установили, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Освободившись из тюрьмы, никопольчанин не исправился, и уже в июне 2019 года в нетрезвом состоянии совершил развратные действия по отношению к 3-летней девочке. Это заметил ее отец, после чего мужчина скрылся с места преступления. Уже через несколько домов он продолжил начатое перед детьми, которые играли во дворе. Хулигана остановил один из родителей.

Свою вину мужчина признал полностью. Согласно ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетних лиц), суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром несовершеннолетняя родила от отчима. Мужчина регулярно насиловал падчерицу на протяжении двух лет. Насильнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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