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31 января • обновлено в 09:00
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Алина Рашевская

Сотрясение мозга и многочисленные ушибы: в Днепре в вечернем ДТП пострадал 8-летний ребенок

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В Днепре 30 января в районе речпорта на улице Княгини Ольги автомобиль Ford Fiesta совершил наезд на 8-летнего мальчика.

Ребенок резко выскочил на проезжую часть, из-за чего водитель иномарки не успел среагировать и предотвратить столкновение. Школьник получил серьезные травмы, сообщает Днепр оперативный.

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ДТП произошло в вечернее время суток. Предварительно, ребенок перебегал дорогу перед идущим транспортом. Его сбил Ford Fiesta, который двигался на зеленый сигнал светофора.

В Днепре в вечернем ДТП пострадал 8-летний ребенок

В Днепре в вечернем ДТП пострадал 8-летний ребенок

ptzgovorit.ru

В результате инцидента мальчик получил сотрясение мозга и ушибы. Пострадавшего госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разбили стекло в машине скорой помощи и украли диагностическое оборудование, а также сумку с медикаментами и перевязочными материалами. Происшествие случилось рано утром на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи Соборной подстанции на проспекте Героев.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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