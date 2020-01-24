Сорвался с 6 этажа: в Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины

В Днепре 24 января на проспекте Героев возле дома №45 обнаружили тело мужчины, не подающего каких-либо признаков жизни.

Предварительно, смерть наступил в результате травм, полученных при падении с высоты. Об этом сообщает Информатор.

Труп обнаружили под окнами многоэтажки около 4:50. На место происшествия прибыли патрульные и судмедэксперты.

В Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины Media.az

По предварительной информации, умершему было 33 года. На теле мужчины не нашли видимых следов насилия. Судмедэксперты определили у него переломы ног и грудной клетки. Вероятно, они были получены при падении с шестого этажа.

Позже выяснилось, что накануне трагедии мужчина вместе со своим другом употребляли алкоголь. Был это суицид, либо же у происшествия есть криминальный характер - выяснят правоохранители.

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В Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре возле жилого дома обнаружили труп мужчины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 23 января, в Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

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